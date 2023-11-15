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У побережья Кинбурнской косы обнаружили морские мины ВСУ

У побережья Кинбурнской косы обнаружили морские мины ВСУ

Замглавы округа Тистол заявил о морских минах ВСУ у побережья Кинбурнской косы Фото: РИА Новости Замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол заявил, что морские мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наказывать надо за такие нацистские дела, а не проявлять им жалость во время военных действий!👀👍👈😱😜
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