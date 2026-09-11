«Я подарю тебе, но…»: Как мужчина-нищеброд разводит доверчивых женщин

Начнём с главного. Нищеброд - это не мужчина с маленькой зарплатой. Это мужчина, у которого хронически, патологически нет денег.
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Вот ведь разводилово плесень))