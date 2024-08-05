Лодка с четырьмя людьми опрокинулась на реке Лене, капитан пропал без вести

ТАСС/Валерий Матыцин Один человек пропал и трое спаслись после опрокидывания моторной лодки на реке Лена в Якутии, сообщает 5 августа восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
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