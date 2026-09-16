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ИА Регнум

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Путин назвал нынешнюю избирательную кампанию определяющей для России

Путин назвал нынешнюю избирательную кампанию определяющей для России

Нынешняя избирательная кампания станет определяющей для России. Об этом в среду, 16 сентября, заявил президент страны Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу.

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