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Бенефициары «Транзит-ДВ» увели деньги за рубеж?

Бенефициары «Транзит-ДВ» увели деньги за рубеж?

«Признать доказанным наличие оснований для привлечения контролирующих должника лиц Болдырева Сергея Алексеевича, Польченко Игоря Александровича к субсидиарной ответственности», — говорится в решении приморского арбитража от 29 июля 2021 года.

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