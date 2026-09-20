Germany's Merz Admits "Disaster" After AfD Victory As CDU Crash Out Of State Parliament Update: The situation for Merz's party just went from "disaster" to full Titanic as projections signal the CDU will get just 4.
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