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Суд продлил арест двум фигуранткам дела о торговле новорожденными в Москве

Суд продлил арест двум фигуранткам дела о торговле новорожденными в Москве

Преображенский суд Москвы продлил арест двум фигуранткам дела о торговле новорожденными. Марьят Желихажева задержана до 3 октября, а Галина Количева — до 20 сентября, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на текст решения суда.

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