Оперативники УЭБиПК МВД Северной Осетии и налоговая служба пресекли уклонение от уплаты налогов на 40 млн рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания совместно с УФНС России по РСО-Алания в ходе проведения совместной проверки выявлен факт уклонения от уплаты налогов руководством сельскохозяйственного производственного кооператива.