Мошенники начали пользоваться приложениями-шпионами — NEWS.ru — 22.03.25

МВД: мошенники научились красть личные данные россиян с помощью ПО Злоумышленники приспособились использовать для кражи личных данных россиян приложения-шпионы для смартфонов, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии