В ХАМАС констатировали отсутствие продвижения в переговорах по заложникам

Политика как она есть

США неверно трактуют обстановку на переговорах по остановке боевых действий в секторе Газа, которые идут в Катаре при участии Израиля, считает представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади, передает РИА Новости.