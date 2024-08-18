В ХАМАС констатировали отсутствие продвижения в переговорах по заложникам

США неверно трактуют обстановку на переговорах по остановке боевых действий в секторе Газа, которые идут в Катаре при участии Израиля, считает представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади, передает РИА Новости.
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