Женщина похудела на 25 килограммов после родов и раскрыла секрет успеха

Журналистка из Индии сбросила 25 килограммов за пять месяцев после родов и раскрыла свой метод. 32-летняя Крити Сонали из города Бангалор, штат Карнатака, рассказала, что за время беременности сильно поправилась — ее вес достиг 100 килограммов.