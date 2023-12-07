Новогодний конный фестиваль пройдет в Дмитрове в декабре

Конный клуб Maxima Park в Дмитрове проведет Новогодний конный фестиваль. На мероприятии выступят около 500 спортсменов — они продемонстрируют свое мастерство в «фигурном катании на лошадях», выездке, конкуру и преодолении препятствий.
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