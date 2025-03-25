Binance представляет Airdrop Solv Protocol (SOLV) за ходлинг BNSOL и стейкинг Solana

Дорогие пользователи Binance, Binance рада объявить о 7-м проекте на платформе BNSOL Super Stake совместно с нашим партнером – Solv Protocol (SOLV), платформой стейкинга Bitcoin, основанной на инновационном слое Staking Abstraction Layer (SAL).
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