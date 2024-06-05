Телеведущий Валдис Пельш заявил, что в Латвии изменилось отношение к россиянам

Телеведущий Валдис Пельш признался в беседе с ТАСС, что стал очень редко ездить на родину в Латвию. Пельш уточнил, что у него есть возможность без проблем пересечь границу, однако изменились логистика и отношение к россиянам.
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