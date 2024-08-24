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Сатанизм: Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь

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