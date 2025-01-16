Донецк. ДК имени Островского в 60 -е годы. На заднем плане памятник шахтёру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сегодня ранним утром в Никитовском районе города в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов на рейсовый автобус ра...
- По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов.
- Тамбовская область, город Котовск. Сбили дрон над домом. Предварительно, есть пострадавшие.
Свежие комментарии