Физик Бычков: если в грозу волосы встали дыбом, то вы в эпицентре опасности

Если во время грозы волосы начали приподниматься и «тянуться» вверх, необходимо искать укрытие. В этот момент человек находится в зоне высокого риска удара молнии, предупредил доктор физико-математических наук Владимир Бычков.
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