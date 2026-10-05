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Аргументы недели

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Бастрыкин взялся за сельское бездорожье

Бастрыкин взялся за сельское бездорожье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование уголовного дела, связанного с полным отсутствием дорожного покрытия в селе Мельцапино Лямбирского района Республики Мордовия.

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