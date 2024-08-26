«Мое право, право мужа, придя домой, сесть за стол и пообедать. Обед в доме должен быть каждый день.
«Благословите женщину» - фильм о нагло украденном женском ресурсе
Комментарии
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Надежда Кувыкина
Какая сейчас разница... Этот фильм никто из молодёжи не смотрит... У них есть блокеры, которые научат жизни...))) =(((
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16 час.
Божко ОИ
Мне тоже этот товарищ всегда был глубоко неприятен, и никогда не понимала, почему она все это терпела
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15 час.
НR
Надежда Rudi
Хорошо, что в фильме многое пропустили и не показали, что в книге написано. А так Шунечка показан, как военный герой, вовремя взял на себя руководство солдатами при бомбежке поезда. Везде они перемещались и для него наличие дитя тормозило бы быструю эвакуацию из зоны войны.
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14 час.
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