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СКР: после конфликта на рынке «Садовод» в Москве задержаны 80 человек

СКР: после конфликта на рынке «Садовод» в Москве задержаны 80 человек

В Москве правоохранительные органы разбираются по поводу инцидента на рынке «Садовод», где в пятницу полиция пыталась задержать водителя такси, но он не остановился, а группа мигрантов окружила служебный автомобиль МВД.

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Комментарии
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Sokoloff S M
надо не задержаны 80 человек, а ВЫДВОРЕНО из РФ 800 !
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9 час.
Петр Троеглазов
Полицейских нужно судить кто связан с незаконными мигрантами
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8 час.
Андрей ПандовРихтер
Тут к нам буры из ЮАР собираются переселяться. Надо создать спецкомитет по апартеиду и буров туда посадить. Они знают как защищать белых от чёрных.
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5 час.

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