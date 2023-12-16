СКР: после конфликта на рынке «Садовод» в Москве задержаны 80 человек

надо не задержаны 80 человек, а ВЫДВОРЕНО из РФ 800 !

Андрей ПандовРихтер

Тут к нам буры из ЮАР собираются переселяться. Надо создать спецкомитет по апартеиду и буров туда посадить. Они знают как защищать белых от чёрных.