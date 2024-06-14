Пентагон обнаружил факт завышения цен на оружие для Киева на $1,9 млрд

Цена на американское оружие, которое идет на Украину, завышена еще на 1,9 миллиарда долларов. Данный факт зафиксировал аудитор Пентагона, он нашел свое отражение в отчете генерального инспектора Министерства обороны США.
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