Пассажиров с татуировками больше не будут пускать в самолёт

Пассажиры Spirit Airlines должны быть внимательны к своему внешнему виду, так как с 22 января компания обновила свои правила поведения на борту, которые теперь включают запрет на "открытую" одежду и "обидные" татуировки .
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