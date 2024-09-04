Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал бой в Курской области решающим для СВО

Вторжение в русский регион со стороны ВСУ началось 6 августа.Командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с порталом ТАСС заявил, что на территории Курской области сейчас происходит решающий бой для всей специальной военной операции.
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