Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал бой в Курской области решающим для СВО

Вторжение в русский регион со стороны ВСУ началось 6 августа.Командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с порталом ТАСС заявил, что на территории Курской области сейчас происходит решающий бой для всей специальной военной операции.