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Небензя: Мы догадывались о проявлениях русофобии в странах ЕС, но не могли себе и представить, что она наберёт такие обороты

Небензя: Мы догадывались о проявлениях русофобии в странах ЕС, но не могли себе и представить, что она наберёт такие обороты

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по сотрудничеству между всемирной организацией и Европейским Союзом заявил о том, что отношения между Москвой и Брюсселем фактически уже находятся на грани разрыва.

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