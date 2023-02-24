Небензя: Мы догадывались о проявлениях русофобии в странах ЕС, но не могли себе и представить, что она наберёт такие обороты

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по сотрудничеству между всемирной организацией и Европейским Союзом заявил о том, что отношения между Москвой и Брюсселем фактически уже находятся на грани разрыва.
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