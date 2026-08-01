ЦРПТ ввёл обязательную маркировку мяса и птицы с 1 августа

С 1 августа 2026 года в России введена обязательная маркировка упаковки мясных и птичьих продуктов. Центр развития перспективных технологий отметил, что правила коснутся всех производителей, импортёров и кооперативов с 1 октября.
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