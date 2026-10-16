В Европейской народной партии развернулась острая борьба за 10 постов заместителей председателя. На эти должности претендуют 12 кандидатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Всем пока": Стра...
- Саботаж распоряже...
- Новые материалы о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым