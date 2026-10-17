Санкт-Петербург шәһәрендә Бөтендөнья татар яшьләре форумының яшь буынны берләштерүгә, милли мәдәниятне саклауга һәм яңа идеяләрне тормышка ашыруга юнәлдерелгән «Акыл фабрикасы» үз эшен башлады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Әдәби кафе»да Нә...
- «Казанда Көнчыгыш...
- Себер Сабан туенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым