Подростки, которые сожгли Новый Завет накануне Пасхи, получили срок

Александр Маркитанов

попы, которые, управляя авто в пьяном виде убивают на пешеходном переходе, не оскорбляют ничьи чувства. Почему так? Почему их отмазывают набожные следователи и прокуроры, не боясь кары небесной? Это уже не театр абсурда. Это Содом и Гоморра!