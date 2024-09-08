Театр абсурда
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Театр абсурда

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Подростки, которые сожгли Новый Завет накануне Пасхи, получили срок

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Комментарии
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Александр Маркитанов
попы, которые, управляя авто в пьяном виде убивают на пешеходном переходе, не оскорбляют ничьи чувства. Почему так? Почему их отмазывают набожные следователи и прокуроры, не боясь кары небесной? Это уже не театр абсурда. Это Содом и Гоморра!
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