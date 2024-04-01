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Развивающие занятие ´Учимся общаться и дружить´.

Развивающие занятие ´Учимся общаться и дружить´.

28.03.2024 в оздоровительном лагере ´Дружба´ прошло развивающие занятие ´Учимся общаться и дружить´ с целью формирования коммуникативных навыков, навыков позитивного общения, умения понимать себя и других .

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