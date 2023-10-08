Лучше рынка «НоваТЭК»

NVTK +25,56% Акции поставщика сжиженного природного газа «НоваТЭК» за последние три месяца выросли на 25,56%, до 1712,4 рубля за бумагу, тогда как индекс Московской биржи за это время прибавил лишь 10,85%, добравшись до отметки 3125,43 пункта.