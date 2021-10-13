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Французское правительство должно поддержать государственную EDF в разработке малых модульных реакторов SMR

Французское правительство должно поддержать государственную EDF в разработке малых модульных реакторов SMR

Французское правительство должно поддержать государственную EDF в разработке малых модульных реакторов SMR к 2030 году, чтобы сделать эту технологию экспортным товаром Франции в страны, нуждающиеся в новых источниках энергии без выбросов CO2.

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