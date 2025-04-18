190 тысяч женщин в Москве присоединились к проекту "Стану мамой"

Проект "Стану мамой" за полгода привлек около 190 тысяч москвичек. Женщины могут бесплатно сдать анализ на АМГ для оценки репродуктивного здоровья и воспользоваться технологиями, такими как криоконсервация.
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