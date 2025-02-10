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Царьград

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Контрнаступ ВСУ у Покровска сразу с трёх сторон. 12 бригад. Против легендарного генерала Путина бросили жестокого мясника: Бьют нон-стоп

Контрнаступ ВСУ у Покровска сразу с трёх сторон. 12 бригад. Против легендарного генерала Путина бросили жестокого мясника: Бьют нон-стоп

Поступают сообщения, что противник начал контрнаступление на Покровском направлении сразу с трёх стороны, пытаясь остановить наше наступление.

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Комментарии
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Амара Карпова
Хотя бы Суровикина вернули👊🙏
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23 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Всё всё знают, где сколько находиться войск ВСУ, почему не накрыли ФАБ-3000? Чего ждём, очередного прорыва?
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22 час.
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