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Минэнерго: электроснабжение на Кубани и в Ростовской области восстановлено

Минэнерго: электроснабжение на Кубани и в Ростовской области восстановлено

Энергетики восстановили электроснабжение для жителей Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея, а также возобновили подачу электричества в Астраханской области, информирует Минэнерго России в своем Telegram-канале.

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