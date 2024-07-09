Минэнерго: электроснабжение на Кубани и в Ростовской области восстановлено

Энергетики восстановили электроснабжение для жителей Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея, а также возобновили подачу электричества в Астраханской области, информирует Минэнерго России в своем Telegram-канале.
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