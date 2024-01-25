Самарские работодатели могут не взять соискателей с высокой квалификацией

"Слишком хорош для нас": почему опытные специалисты сталкиваются с трудностями при поиске работы.Сервис SuperJob провел опрос среди самарских работодателей, чтобы выяснить, как они относятся к претендентам с большим опытом работы.
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