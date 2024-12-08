Профессор АГУ Сусанна Макерова выступила с докладом на международной конференции Data Science и AI в Сербии

Заведующая лабораторией экспериментальной лингвистики Адыгейского государственного университета Сусанна Макерова выступила с лекцией на международном саммите по искусственному интеллекту, который с 18 по 22 ноября проходит в Белграде с участием более 500 спикеров из более чем 45 стран, а также более 5 000 участников в реальном и виртуальном форматах.