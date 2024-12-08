NatPress.NET - ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Профессор АГУ Сусанна Макерова выступила с докладом на международной конференции Data Science и AI в Сербии

Профессор АГУ Сусанна Макерова выступила с докладом на международной конференции Data Science и AI в Сербии

Заведующая лабораторией экспериментальной лингвистики Адыгейского государственного университета Сусанна Макерова выступила с лекцией на международном саммите по искусственному интеллекту, который с 18 по 22 ноября проходит в Белграде с участием более 500 спикеров из более чем 45 стран, а также более 5 000 участников в реальном и виртуальном форматах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх