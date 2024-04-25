Собянин: На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной

С 29 апреля по 1 мая парковаться на улицах Москвы можно будет бесплатно Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что на время майских праздников парковка на улицах столицы станет бесплатной.
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