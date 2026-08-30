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Совет по дому

191 подписчик

Как из венской кофейни! Хрустящий яблочный штрудель с сочной начинкой и золотистой корочкой

Как из венской кофейни! Хрустящий яблочный штрудель с сочной начинкой и золотистой корочкой

Сегодня хочу поделиться с вами очень простым яблочным штруделем, который выручает, когда хочется домашней выпечки, а долго возиться с тестом совсем нет желания.

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