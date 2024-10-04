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Депутат ГД Сергей Колунов предложил наказывать родителей квадроберов вплоть до лишения родительских прав

Депутат ГД Сергей Колунов предложил наказывать родителей квадроберов вплоть до лишения родительских прав

В августе 2023 года в российском обществе разгорелась дискуссия вокруг феномена «квадробинга» — моды на «животное поведение» у детей.

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Комментарии
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Юлия Белова
А ничего, что животные - это более низкая ступень эволюции? Дети объявляют, что они готовы деградировать таким образом. А родители, поощряющие такое поведение, им помогают! Вот ещё в чем проблема! То есть, они косвенно говорят ребёнку - если ты хочешь деградировать, я не буду препятствовать, и даже помогу. По-моему, функция родителей не в этом заключается. Родители никогда не должны поддерживать социально неприемлемо поведение.
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6 час.
alex1958 Rykhovsky
Единственная проблема в  стране, круче мигрантской.. Когда коту делать нечего......
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5 час.
В
Воробей
Вообще-то, одного произвольного решения как деградировать, так и прогрессировать, в данном отношении совершенно недостаточно!  С другой стороны, физические упражнения в непривычных положениях определённо способствуют повышению физической культуры. То есть - по сути прогрессированию. Более того, явно обозвать этот вид активности &quot;деградированием&quot;, пришло в голову каким-то умникам. Хотя, на сколько таковые умные, на деле, я лично не очень уверен.
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5 час.

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