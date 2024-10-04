Депутат ГД Сергей Колунов предложил наказывать родителей квадроберов вплоть до лишения родительских прав

Юлия Белова

А ничего, что животные - это более низкая ступень эволюции? Дети объявляют, что они готовы деградировать таким образом. А родители, поощряющие такое поведение, им помогают! Вот ещё в чем проблема! То есть, они косвенно говорят ребёнку - если ты хочешь деградировать, я не буду препятствовать, и даже помогу. По-моему, функция родителей не в этом заключается. Родители никогда не должны поддерживать социально неприемлемо поведение.