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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» против «Аль-Дирии», «Аль-Ахли» Сперцяна и «Аль-Хилаль» сыграют в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу

В четверг, 3 сентября «Аль-Кадисия» в гостях сыграет с «Аль-Дирией» в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

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