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Холмогорский округ Архангельской области остался без главы

О своей отставке, а также о том, что её уже утвердил губернатор, бывший глава муниципалитета Павел Волосатов сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте»О своей отставке, а также о том, что её уже утвердил губернатор, бывший глава муниципалитета Павел Волосатов сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте»В своём обращении экс-глава выразил благодарность как «доброжелателям», так и «недовольным» его деятельностью.

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