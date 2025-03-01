Секретарь ЦК ТПК в ходе встречи передал Путину привет от Ким Чен Ына

Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Ли Хи Ён в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным передал ему боевой привет от лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына.
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