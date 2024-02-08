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Полянский: За бомбардировки Югославии НАТО проклянут десятки поколений

Полянский: За бомбардировки Югославии НАТО проклянут десятки поколений

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что десятки поколений будут проклинать Североатлантический альянс за бомбардировку Югославии, которая произошла в конце 90-х годов.

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