В Дагестане покрытые мамы не встали под гимн России. Обе наказаны в рекордные сроки

Торжественная линейка в школе Каспийска превратилась в скандал: когда зазвучал гимн России, две матери остались сидеть.
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Такие вещи как неуважение к государственному флагу следует рассматривать как проявление экстремизма с соответствующим наказанием Ну уж точно не 3 тысячи рублей.