Организатор боя Усик — Фьюри: здесь должны быть победитель и проигравший

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, организовавший бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, в интервью The Stomping Ground ответил британцу, который думал, что выиграл бой с перевесом.