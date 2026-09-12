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Аргументы и Факты

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МО: поражен стратегически важный объект инфраструктуры в Одесской области

МО: поражен стратегически важный объект инфраструктуры в Одесской области

В ночь на субботу российские военные нанесли удар по стратегически важному для ВСУ объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области, через который проходило поступающее из-за рубежа оружие и боеприпасы, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

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