Леонид Агутин рассказал о помощи Анжелике Варум в подготовке к «Новой волне»

Певец Леонид Агутин поделился с сайтом 7Дней.ru комментариями о том, как он помог своей супруге Анжелике Варум с подготовкой к выступлению на творческом вечере Раймонда Паулса, прошедшем в рамках фестиваля «Новая волна — 2026».
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