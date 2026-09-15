Леонид Агутин рассказал о помощи Анжелике Варум в подготовке к «Новой волне»

Певец Леонид Агутин поделился с сайтом 7Дней.ru комментариями о том, как он помог своей супруге Анжелике Варум с подготовкой к выступлению на творческом вечере Раймонда Паулса, прошедшем в рамках фестиваля «Новая волна — 2026».