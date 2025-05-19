Асгат Сафаров поздравил «Татмедиа» с Днем печати РТ

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан и председатель Совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров поздравил руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева, коллектив и ветеранов агентства с Днём печати Республики Татарстан.
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