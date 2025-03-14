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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Беверли: «Гилджес-Александер не получит столько свистков в плей-офф»

«Шэй Гилджес-Александер не получит так много свистков. Им нужно больше креатива. И я не имею в виду креатив при наборе очков, а креатив для того, чтобы подключать других игроков.

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