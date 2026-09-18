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Мировое обозрение

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Володин: Каллас уже разослала ЕС циркуляр о непризнании выборов в России

Володин: Каллас уже разослала ЕС циркуляр о непризнании выборов в России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас разослала всем странам Евросоюза циркуляр, предписывающий не признавать результаты выборов в России.

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